Kadınların dokunuşuyla atıklar sanata dönüşüyor

Erzurum'da sosyal sorumluluk çalışmalarıyla "Sıfır Atık" projesine destek sunan kadınlar, atık malzemeleri sanat eserine dönüştürüyor.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kurslarında (ESMEK) eğitim gören kadınlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde hayata geçirilen "Sıfır Atık" projesine çalışmalarıyla katkı sunuyor.

ESMEK bünyesindeki el sanatları kursuna katılan yaklaşık 50 kadın, kumaş parçaları, karton, kozalak ve cam şişe gibi atık malzemeleri eğitmenler gözetiminde geri dönüşüme kazandırıyor.

Atık malzemelerden dekoratif süs eşyaları ile resim yapan kadınlar, el emeği göz nuru ürünlerden bazılarını evlerinde kullanıyor bazılarını da sevdiklerine hediye ediyor.

"Taşa, toprağa, doğaya her şeye farklı bakıyoruz"

El sanatları eğitmeni Ayşe Küçükdemir, AA muhabirine, çocukluğundan bu yanan atık malzemeleri değerlendirdiğini ve aldığı eğitimler sonrası öğreticiliğe başladığını söyledi.

Yaklaşık 20 yıldır atık malzemelerin kullanımı için çalışma yürüttüğünü ifade eden Küçükdemir, şunları kaydetti:

"ESMEK kapsamında 6 yıldır dekoratif el sanatları ürünleri yapıyoruz. Önce projemizi hazırlıyoruz daha sonra elimizde olan atık malzemeleri kullanıyoruz. 'Herkes elinde ne varsa dönüştürebilir' diyoruz Bu bizim için çok önemli, atmıyoruz, değerlendiriyoruz. Genellikle kadınlar kurslarımıza geliyorlar. Mesela bir kursiyerimiz evindeki cam şişeyi getirip, 'bunu ne yapabiliriz' diye soruyor. Bu, çok kıymetli bir şey. Şu an taşa, toprağa, doğaya her şeye farklı bakıyoruz. Normalde çöpe atacaklarımızı artık çöpe atmadan nasıl değerlendiririz diye düşünüyoruz."

Atölyelerinde tamamen atık malzemelerden yapılan eserlerin olduğunu anlatan Küçükdemir, kurs sayesinde kadınların hem sosyalleştiğini hem de üretilen eserlerin evlerde dekoratif olarak kullanıldığını belirtti.

"Evde atacağımız ürünleri değerlendirdiğimiz zaman mutlu oluyoruz."

El sanatları kursunda 4 yıldır atık malzemeleri sanat eserine dönüştüren Yasemin Çakar ise yaptıkları çalışmanın kişisel gelişim açısından da önemli bir katkı sağladığını ifade ederek "Çok güzel ürünler ortaya çıkıyor. Çıktıkça da motive oluyoruz, hedeflerimiz var. Malzeme açısından da her şey temin ediliyor. Evde atacağımız ürünleri değerlendirdiğimiz zaman mutlu oluyoruz." dedi.

Kursiyerlerden Elif Demir de 3 yıldır kurslara katıldığından bahsederek "Keşke daha önce katılsaydım. Atık malzemeler kartonlar, küçük ahşap parçalar, evde kullanmadığımız eşyaları kullanıyoruz. Komşularıma ve arkadaşlarıma atık malzemeleri sakın atmayın diyorum. Onları toplayıp burada değerlendiriyoruz." diye konuştu.

Kursa yeni başlayan Hülya Özyolcu da atık malzemelerden elde edilen eserleri görünce ufkunun genişlediğini söyledi.