Kadınlardan Yangın Söndürme Ekiplerine Pişi Desteği

Güncelleme:
Antalya'nın Alanya ilçesinde, orman yangınına müdahale eden ekiplere destek olmak amacıyla Gözüküçüklü Mahallesi'nde bir araya gelen kadınlar, pişi hazırlayarak itfaiye, jandarma ve orman ekiplerine dağıttı. Kadınlardan Fadime Kroll, yangına yardımcı olmak için toplandıklarını ifade etti.

KADINLARDAN PİŞİ DESTEĞİ

Antalya'nın Alanya ilçesinde orman yangınına müdahale sürerken, bölgede oturanlar da ekiplere destek olmak için çaba gösterdi. Alevlerin yaklaştığı Gözüküçüklü Mahallesi'nde kadınlar, bir araya gelip pişi hazırladı. Kadınların yaptığı pişiler, söndürme çalışmalarına katılan itfaiye, jandarma ve orman ekiplerine dağıtıldı. Pişi yapan kadınlardan Fadime Kroll, "Yangına yardımcı olan halka, itfaiye ekiplerine, jandarma ekipleri ve belediye ekiplerine destek olmak amacıyla pişi yapmak için toplandık. Bir nebze destek olabilmek için elimizden geleni yapacağız" dedi.

ENDİŞELİ BEKLEYİŞ

Yangın bölgesinin yakınındaki mahallelerde oturanların 3 gündür süren çalışmaları, tedirginlikle takip etti. Farklı mahallelerdeki alevlerin kendi mahallerine sıçramasının endişesini yaşayan Gözü­küçüklü Muhtarı Nuri Coşkun, "Yangın Yaylakonak'ta başladı, Şıhlar'a sıçradı, benim bölgeme doğru geliyor. Bölgem tehlike altında. Ekipler havadan karadan müdahale ediyor. Komşularımızın evleri tahliye edildi. Şu an bizim burada tahliye edilen evler yok ama yangın buraya gelirse tahliyeler olacak gibi görünüyor" diye konuştu.

80 TON KAPASİTELİ UÇAK

Yangına havadan müdahalede, 80 ton su alma kapasitesine sahip 2 yangın söndürme uçağı da kullanıldı. Helikopterlerin yanı sıra dev uçak da yangın söndürme çalışmalarına aralıksız destek veriyor.

