Yeşilay, BM'de kadın ve kız çocuklarındaki davranışsal bağımlılıklar üzerine etkinlik düzenledi

Türkiye Yeşilay Cemiyeti, New York'ta, Birleşmiş Milletler (BM) Kadının Statüsü Komisyonu'nun 70. oturumu (CSW70) kapsamında, kadınlar ve kız çocukları arasında giderek artan davranışsal bağımlılıklara dikkati çekmek amacıyla bir yan etkinlik düzenledi.

BM Merkez binasında "Çağımızın Belirleyici Bir Sorunu: Kadınlarda Davranışsal Bağımlılıklar ve Kadına Duyarlı Halk Sağlığı Yaklaşımları" başlığı altında düzenlenen etkinliğe, Türk heyetinin yanı sıra değişik ülkelerden temsilciler ve sivil toplum örgütü üyeleri konuşmacı olarak katıldı.

Türkiye'nin New York Başkonsolosu Muhittin Ahmet Yazal'ın açılış konuşmasıyla başlayan etkinlikte söz alan Büyükelçi Güllüoğlu, davranışsal bağımlılıkların özellikle kadınlar açısından çoğu zaman görünmez kaldığını, bu durumun hem toplumsal damgalama hem de hizmetlere erişimdeki sınırlılıklar nedeniyle daha da derinleştiğini vurguladı.

Güllüoğlu, kumar bağımlılığı ve diğer davranışsal bağımlılık türlerinin kadınlar ve kız çocukları arasında artış gösterdiğine dikkati çekerek, bu artışın sosyal izolasyon, ekonomik kırılganlıklar, aile içi yükler ve travma gibi faktörlerle doğrudan ilişkili olduğunu ifade etti.

Özellikle kriz, göç ve afet gibi durumlarda kadınların bağımlılık risklerine daha açık hale geldiğine işaret eden Güllüoğlu, Yeşilay'ın önleme, tedavi ve rehabilitasyon alanındaki bütüncül yaklaşımına da değinerek danışmanlık merkezleri, toplum temelli önleme programları ve uluslararası işbirlikleri aracılığıyla kadınlara yönelik hizmetlerin güçlendirildiğini aktardı.

Mehmet Güllüoğlu, kadınlara özgü ihtiyaçları gözeten, güvenli ve erişilebilir hizmet modellerinin yaygınlaştırılmasının önemine değinerek, travma bilgili ve toplumsal cinsiyete duyarlı politikaların, sürdürülebilir çözümler için kritik olduğunu dile getirdi.

Etkinlikte, farklı ülkelerden katılan konuşmacılar da kendi deneyimlerini paylaşarak, davranışsal bağımlılıkların küresel bir halk sağlığı sorunu haline geldiğini ortaya koydu. Katılımcılar, kadınların bağımlılık süreçlerinde maruz kaldığı yoksulluk, şiddet, eğitim ve sağlık hizmetlerine erişim eksikliği gibi çoklu kırılganlıkların altını çizdi.