Sanal Medyada Kadınlara Yönelik Aşağılayıcı İçerik Paylaşan Hesaplara Operasyon

Sanal medya platformlarında kadınlara yönelik aşağılayıcı ve müstehcen içerikler paylaşan hesaplara yönelik soruşturma başlatıldı. 'Testo Taylan' adıyla bilinen sosyal medya ünlüsü ile iki kişi gözaltına alındı.

Sanal medyada 'sosyal deney' adı altında kadınlara yönelik aşağılayıcı ve müstehcen içerikler paylaşan hesaplara yönelik soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, sanal medya ünlüsü 'Testo Taylan' adıyla bilinen T.Ö.D. Kocaeli'nde, Y.H. ve U.U. ise İstanbul'da gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu, sanal medya platformlarında yer alan ve büyük tepki çeken görüntüler üzerine harekete geçti. Yapılan incelemelerde; 'SOSYAL MÜHENDİS AKADEMİ' başlıklı videolar ve ilgili hesaplar üzerinden paylaşılan içeriklerin, eğlence adı altında kadınları aşağıladığı ve taciz eylemlerini normalleştirmeye çalıştığı tespit edildi.

KADINLARA YÖNELİK TACİZİ NORMALLEŞTİRME ÇABASI

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, söz konusu paylaşımların toplum nezdinde kadınları küçük düşüren müstehcen nitelikte davranışlar barındırdığı belirtildi. İçeriklerin, genel ahlakı zedeleyecek boyutta olduğu ve geniş kitlelere ulaştırılarak kadınlara yönelik saldırgan tutumların 'sıradan' gibi gösterilmeye çalışıldığı ifade edildi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON: DİJİTAL MATERYALLERE EL KONULDU

Soruşturma kapsamında, 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama' ve 'Müstehcenlik' suçlarından işlem başlatılan içerik üreticisi Y.H. ve U.U. İstanbul'da, ilgili videoyu kendi hesabından yayımlayarak geniş kitlelere ulaştıran 'Testo Taylan' adıyla bilinen T.Ö.D. ise Kocaeli'nde gözaltına alındı. İstanbul'daki evlerde yapılan aramalarda şüphelilere ait tüm dijital materyallere el konuldu.

'KARARLILIKLA DEVAM EDECEĞİZ'

Cumhuriyet Başsavcılığı, insan onurunu ve kamu düzenini hedef alan bu tür eylemlere karşı adli sürecin titizlikle sürdürüldüğünü belirterek, toplumsal barışı zedeleyen içeriklerle mücadelenin kararlılıkla devam edeceği mesajını verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran Güvenlik Şefi Ali Laricani öldü mü? İsrail'den gündem yaratacak iddia

Savaşın seyrini değiştirecek iddia! Doğruysa ortalık fena karışır
Köprü ve otoyollar özelleştirilecek mi? Bakan Şimşek son noktayı koydu

Son dönemin çok tartışılan iddiasına Bakan Şimşek son noktayı koydu
İran'ın son saldırısı 'kör' etti! Devre dışı kaldı, dengeler değişebilir

İran'ın son saldırısı "kör" etti! Devre dışı kaldı, dengeler altüst
Osimhen yarışı fena kızıştı! 10 milyon daha veren formayı giydirir

Osimhen yarışı fena kızıştı! 10 milyon veren formayı giydirir
Emniyet amiri Birson Ergene arabasında ölü bulundu! Bir de not bıraktı

Emniyet amiri arabasında ölü bulundu! Bir de not bıraktı
Köprü ve otoyollar özelleştirilecek mi? Bakan Şimşek son noktayı koydu

Son dönemin çok tartışılan iddiasına Bakan Şimşek son noktayı koydu
Camide siyaset tartışması: Eleştirilerin hedefi bu kez muhalefet

Hani camide siyaset yapılmazdı?
Bayram öncesi borsada kritik gün bugün! Paranızı 5 gün alamayabilirsiniz

Geç kalan yandı! Bugünden sonra paranızı hemen çekemeyeceksiniz