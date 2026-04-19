Karabük'te KADEM gönüllüsü kadınlar el emeği ürünlerini sergiledi

Karabük'te 'Kadınlar ve Çocuklar Birlikte Öğreniyor' projesini tamamlayan kadınlar, el emeği ürünlerini sergilemek üzere bir araya geldi. Proje, el sanatları, dijital pazarlama ve çocuk sağlığı konularında eğitimler içermekteydi.

Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) İl Temsilciliğince yürütülen proje kapsamında eğitimlerin ardından hazırlanan el emeği ürünler, Safranbolu Cıngıllıoğlu Sanat Galerisi'nde izlenime sunuldu.

KADEM İl Temsilcisi Nurmelek Danışmaz Akgün, AA muhabirine, projenin, el sanatları, e-ticaret, dijital pazarlama, finansal okuryazarlık, çocuk sağlığı ve kadın sağlığı eğitimlerinden oluştuğunu söyledi.

Projede, Karabük Valiliği, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Karabük Üniversitesi gibi birçok kurumla işbirliği sağladıklarını belirten Akgün, "Projemizi bugün sergimizle taçlandırmak istedik. Kadınlarımız el sanatları eğitimi aldılar, bir taraftan da ürettikleri ürünleri nasıl ve hangi platformlarda daha rahat pazarlayabileceklerini öğrendiler." dedi.

Akgün, projede çocuklara özel çalışmaların da yer aldığını anlatarak, "Kadınlar çocuklarını da yanlarında getirdiler. Çocuklar da zeka oyunları, bilim, bilim tarihi gibi dersler alarak hoş, güzel vakitler geçirdi. Güzel bir projeyi arkadaşlarımızla tamamladık." diye konuştu.

"Hem ördüm hem öğrendim"

Ürettiği ürünleri sergileyen KADEM gönüllüsü 70 yaşındaki Aliye Yavru, evde sürekli örgü yaptığından bahsederek, "Hem ördüm hem öğrendim. KADEM'e girdiğimden de çok memnunum, bizi buralara taşıdı, güzel işler göstermemize vesile oldu. Hanımlarımız da kendilerine terapi olarak böyle güzel işlerle uğraşsınlar." ifadelerini kullandı.

Deriden yaptığı ürünlerle sergide yer alan Ayfer Karadeniz de "Çantaların hepsini ben yapıyorum. Delme aparatlarımla tamamı baştan sona, el dikişiyle, cüzdan, çanta, kartlık üretiyorum. Kültürün kalbinin attığı yerdeyiz. Burası geçmişte derinin kalbi diyebilirim. Safranbolu tabakhanesinde üretilen deriler her yere ticari olarak dağıtılırdı. Biz şu an bunun Safranbolu'da devamını getiriyoruz." şeklinde konuştu.

Örgü, takı, tablo gibi çeşitli ürünlerini sergileyen KADEM gönüllüsü Fatma Karadeniz ise KADEM'de hem öğrenerek hem de öğreterek güzel ürünler ortaya çıkardıklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz
