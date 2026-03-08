Kaş'ta kadınlara KADES tanıtıldı

Antalya'nın Kaş ilçesinde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara yönelik KADES bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.

Kaş İlçe Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği personeli tarafından Kalkan Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte, kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında KADES uygulaması ve 6284 Sayılı Kanun hakkında bilgilendirme yapıldı.

Faaliyet kapsamında yaklaşık 60 kadına KADES uygulamasının amacı ve kullanımı anlatıldı. Jandarma ekipleri tarafından kadınlara bilgilendirici broşürler dağıtılırken, uygulama cep telefonlarına indirilerek kullanımına ilişkin detaylı bilgi verildi.

Yetkililer, kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve farkındalığın artırılması amacıyla bilgilendirme çalışmalarının ilçede devam edeceğini belirtti.