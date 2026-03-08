Haberler

Kaş'ta kadınlara KADES tanıtıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Kaş ilçesinde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, kadınlara KADES uygulaması ve 6284 Sayılı Kanun hakkında bilgilendirme yapıldı. Yaklaşık 60 kadına KADES'in amacı ve kullanımı anlatılarak bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Antalya'nın Kaş ilçesinde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara yönelik KADES bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.

Kaş İlçe Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği personeli tarafından Kalkan Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte, kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında KADES uygulaması ve 6284 Sayılı Kanun hakkında bilgilendirme yapıldı.

Faaliyet kapsamında yaklaşık 60 kadına KADES uygulamasının amacı ve kullanımı anlatıldı. Jandarma ekipleri tarafından kadınlara bilgilendirici broşürler dağıtılırken, uygulama cep telefonlarına indirilerek kullanımına ilişkin detaylı bilgi verildi.

Yetkililer, kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve farkındalığın artırılması amacıyla bilgilendirme çalışmalarının ilçede devam edeceğini belirtti.

Kaynak: AA / Talip Demirci
İran'ın yeni dini lideri seçildi! İsmi güvenlik gerekçesiyle açıklanmadı

İran'ın yeni dini lideri seçildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD basını kaleme aldı: İşte savaş sonrası İran'ı bekleyen olası 6 senaryo

İşte savaş sonrası İran'ı bekleyen olası 6 senaryo
5 saatlik otomobil! İlk yolculuk kabusa döndü

5 saatlik otomobil! İlk yolculuk kabusa döndü
Savaşın seyrini değiştirecek çağrı! Çin bu kez topa sert girdi

Savaşın seyrini değiştirecek çağrı! Çin bu kez topa sert girdi
Sabaha karşı kapıya geldi! Altın dolu çantayla kaçarken suçüstü yakalandı

Sabaha karşı kapıya geldi! Altın dolu çantayla kaçarken yakalandı
ABD basını kaleme aldı: İşte savaş sonrası İran'ı bekleyen olası 6 senaryo

İşte savaş sonrası İran'ı bekleyen olası 6 senaryo
İlk kez dile getirildi! Savaşa özel kuvvetler dahil oluyor, tek bir amaç var

İlk kez dile getirildi! Savaşa özel kuvvetler dahil oluyor
Kadın ninjalar, İsrail askerlerini bekliyor

İsrail askerlerini bekliyorlar