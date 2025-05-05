Özgür Özel'e saldıran şahsın yeni ifadesi: Bankada 380 bin lira param var

İşte saldırganın yeni ifadesi! Biriktirdiği para hiç de fena değil
CHP lideri Özel: Bir koruma zafiyeti görmüyorum, ulaşılabilir bir siyasetçi olmayı tercih ediyorum

Özgür Özel'den "koruma" tartışmalarına dikkat çeken yanıt
Herkesin hayalini kurduğu ülke! İsviçre'de enflasyon sıfıra indi

Herkesin hayalini kurduğu ülke! Enflasyon orada yüzde 0'a indi
Üsküdar Belediyesi'nde AK Partili meclis üyesi partisinden istifa etti

Kimse beklemiyordu! Meclis'te kürsüye gelip AK Parti'den istifa etti

Kadınlar Bahar Aksu İçin Şişli'de Protesto Düzenledi

Kadınlar Bahar Aksu İçin Şişli'de Protesto Düzenledi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şişli'de, eski eşi tarafından öldürülen Bahar Aksu için kadınlar protesto yürüyüşü düzenledi. Yürüyüşte, 'Bu düzeni kabul etmiyoruz' ifadeleri kullanıldı.

ŞİŞLİ'de kadınlar, bugün eski eşi tarafından öldürülen Bahar Aksu için protesto yürüyüşü düzenledi.

Şişli'de işe giderken Bahar Aksu (34) eski eşi Rüstem Elibol tarafından vuruldu. Aksu, olay yerinde hayatını kaybederken Elibol ve 3 arkadaşı gözaltına alındı. Yaşanan bu cinayeti protesto etmek için toplanan kadınlar, Pangaltı Meydanı'ndan Olayın yaşandığı Cumhuriyet Mahallesi Kazım Orbay Caddesi'ne kadar yürüdü.

Yürüyüş sonrasında grup adına basın açıklaması okundu. Açıklamada, "Bahar için buradayız. Bu düzeni kabul etmiyoruz. Bahar Aksu bugün sabah saatlerinde Rüstem Elibol ve onun 3 erkek arkadaşı tarafından Şişli gibi İstanbul'un en işlek semtlerinden birinde, şu an bulunduğumuz, her gün yürüdüğümüz, geçtiğimiz ve 1 Mayıs'ta binlerce polisin ablukaya aldığı bu sokakta kaçırılmaya çalışıldı. Kaçırma girişimine direndiği için Rüstem Elibol, Bahar Aksu'yu defalarca vurarak katletti. Buradan soruyoruz, erkek adaletin cesaretlendirdiği fail aramızdayken, biz kadınlar nasıl güvende olacağız?" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ankara'dakl cinayette kan donduran detay: Bir gün boyunca cesetle durup sonra kendini vurmuş

Komşusunu öldürdü, bir gün boyunca cesetle kalıp kendini vurdu
Mourinho'ya Rusya'dan sürpriz teklif: Mourinho gelmeyi kabul etti

Rusya'dan sürpriz teklif: Mourinho gelmeyi kabul etti
Şampiyon olmuşlardı, 3 maçı da kaybedince taraftar küplere bindi

Şampiyon olmuşlardı, 3 maçı da kaybedince taraftar küplere bindi
Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında sahne alacak ilk isim belli oldu

Şampiyonluk kutlamalarında sahne alacak ilk sanatçı belli oldu
'Uçan Adam' olarak bilinen Sabri Yıldız hayatını kaybetti

'Uçan Adam Sabri' hayatını kaybetti
İşte son enflasyon verileri ışığında zamlı memur maaşları

İşte zamlı memur maaşları
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.