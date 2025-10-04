Haberler

Kadınhanı'ndaki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Kadınhanı'ndaki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Güncelleme:
Konya'nın Kadınhanı ilçesindeki Kestel Ormanı'nda çıkan yangın, itfaiye ve belediye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile büyümeden kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

KONYA'nın Kadınhanı ilçesindeki Kestel Ormanı'nda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi ile büyümeden kontrol altına alındı.

Kadınhanı ilçesindeki Kestel Ormanı'nda, saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. İhbarla bölgeye Konya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, Orman İşletme Müdürlüğü ve Kadınhanı Belediyesi ekipleri sevk edildi. Ormana ulaşan ekipler, büyümeden yangını kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
