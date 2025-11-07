Haberler

Kadınhanı'nda Otomobil Devrildi: 1 Ölü, 3 Yaralı

Güncelleme:
Konya'nın Kadınhanı ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kaza sonrası jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

KONYA'nın Kadınhanı ilçesinde Kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında ilçeye bağlı Atlantı Mahallesi Kadınhanı-Polatlı kara yolunun 27'nci kilometresinde meydana geldi. Ahmet Şimşek'in yönetimindeki 42 AKV 221 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde sürücü Şimşek'in hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan Hasan Hüseyin Şimşek, Mustafa Dal ve Kadir Koç, ambulanslarla Kadınhanı Refik Saime Koyuncu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü Şimşek'in cansız bedeni ise Konya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
