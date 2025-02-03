Kadınhanı'nda Kaymakamlık ve Diğer Kamu Binalarının Yıkım Süreci Başladı

Konya'nın Kadınhanı ilçesinde yıkılma kararı alınan kaymakamlık, belediye ve adliye binasının boşaltma işlemi başladı.

Mevcuk bina, boşaltıldıktan sonra yıkılacak, yeni Hükümet Konağı yapılacak.

Binada hizmet veren kurumlar da Selçuk üniversitesi Faik İçil Meslek Yüksek Okulu, Yüksek Öğretim Yurtlar Kurumu ile İlim Yayma Cemiyeti binalarında hizmet vermeye devam edecek.