Haberler

Kadınhanı'nda Fotoğraf Zirvesi: 150 Fotoğrafçı Doğal Güzellikleri Ölümsüzleştirdi

Kadınhanı'nda Fotoğraf Zirvesi: 150 Fotoğrafçı Doğal Güzellikleri Ölümsüzleştirdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya'nın Kadınhanı ilçesinde iki gün süren Fotoğraf Zirvesi etkinliğine yaklaşık 150 fotoğrafçı katıldı. Katılımcılar, ilçenin tarihi ve coğrafi güzelliklerini fotoğraflarken, yetkililer etkinliğin ilçe tanıtımına önemli katkı sağladığını belirtti.

Konya'nın Kadınhanı ilçesinde fotoğraf etkinliği düzenlendi.

Kadınhanı Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, kaymakamlık, belediye ve Anadolu Selçuklu Fotoğraf Derneği'nin (ASFOD) öncülüğünde Fotoğraf Zirvesi Etkinliği düzenlendi.

Organizasyona yaklaşık 150 fotoğrafçının katılacağı ve iki gün boyunca Kadınhanı'nın tarihi ve coğrafi güzelliklerinin fotoğraflanacağı belirtildi.

TFSF Yönetim Kurulu Üyesi ve ASFOD Başkanı Tahir Ceylan, federasyon yönetimini ve fotoğrafçıları Kadınhanı'nda ağırlamanın gururunu yaşadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye fotoğraf sanatının zirve isimlerini ve değerli yönetim kurulumuzu Kadınhanı'nda ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Bu anlamlı buluşma, ilçemizin saklı kalmış doğal, tarihi ve kültürel estetiğini sanatın evrensel diliyle geleceğe taşıyan çok kıymetli bir köprü oldu."

Kadınhanı Belediye Başkanı İrfan Karaca ise organizasyonun ilçe tanıtımı açısından önemli olduğunu vurgulayarak, "Çekilen birbirinden güzel fotoğraflarla ilçemizin sahip olduğu doğal güzelliklerin ve sosyal alanların daha geniş kitlelere tanıtılmasına katkı sağladılar. Kestel mesire alanımızın farklı bir atmosferini sanat aracılığıyla görünür kılmaları bizleri ayrıca mutlu etti." diye konuştu.

Kaynak: AA
Dev banka, altın yatırımcısının beklediği haberi verdi

Dev banka, altın yatırımcısının beklediği haberi verdi
Polis memuru kocasının öldüresiye dövdüğü kadına hapis şoku

Polis memuru kocasının öldüresiye dövdüğü kadına hapis şoku
Alihan Kuriş “Aylık gelirim 380 bin TL” dedi, mal varlığını saya saya bitiremedi

İfadesinden yeni detaylar! Mal varlığını saya saya bitiremedi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Anthony Taylor, Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyonları değerlendirdi

Tartışmalara son noktayı koydu
Suudi Arabistan'da diplomasi tarihinde bir ilk: Kadın başkonsolos göreve başladı

Ülke tarihinde bir ilk: Yemin ederek göreve başladı

Barış Alper Yılmaz için dev teklif

Barış Alper için dev teklif! Bu rakamı reddetmek neredeyse imkansız
Asensio'dan kafa karıştıran paylaşım

Asensio'dan kafa karıştıran paylaşım
Erotik sahneleri olay olmuştu! Kızılcık Şerbeti'nde rol alacak

Erotik sahneleri olay olmuştu! Kızılcık Şerbeti'nde rol alacak
Arıcılık yapan kadının görüntüleri şaşırttı

Bu nasıl bağ kurmak?

51 bin kişilik dev stadyum tamamlandı

Dev stadyum tamamlandı: Ülkenin en büyük spor tesisi olacak