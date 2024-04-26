Kadınhanı ilçesinde yağmur duası yapıldı
Konya'nın Kadınhanı ilçesinde, Kadınhanı Belediyesi tarafından düzenlenen yağmur duasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. 15 Temmuz Şehitler İlçe Stadyumu'nda gerçekleştirilen programda Kur'an-ı Kerim okundu ve vatandaşlar yağmur duası için ellerini semaya açtı. Program, yemek ikramının ardından sona erdi.
Konya'nın Kadınhanı ilçesinde yağmur duası gerçekleştirildi.
Kadınhanı Belediyesince 15 Temmuz Şehitler İlçe Stadyumu'nda düzenlenen yağmur duasına çok sayıda vatandaş katıldı.
Kur'anı Kerim okunmasıyla başlayan programda, yağmur duası için vatandaşlar ellerini semaya açtı.
Program yemek ikramının ardından sona erdi.