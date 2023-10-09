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Kadınhanı'da düğünde silahlı saldırı: 6 şüpheli daha gözaltına alındı

Konya'nın Kadınhanı ilçesinde düğünde silahla ateş açılması sonucu başına mermi isabet eden kişinin ölümüne ilişkin 6 şüpheli daha gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yapılan operasyonlarda 25 silah ele geçirdi.