Kadına Şiddet Uygulayan Şüpheli Tutuklandı

Kayseri'de bir kadına şiddet uyguladığı gerekçesiyle gözaltına alınan G.B. isimli şüpheli, adli merciler tarafından tutuklandı. Yapılan sanal devriye sonrası yakalanan zanlının 25 suç kaydı olduğu belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü ile Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince yapılan sanal devriyede, bir sosyal medya platformunda yer alan kadına yönelik şiddet içeren paylaşıma ilişkin gözaltına alınan G.B'nin (37) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kayseri Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Polis ekiplerince 25 suç kaydı olduğu belirlenen G.B. (37), dün "kasten yaralama" suçundan gözaltına alınmıştı.

