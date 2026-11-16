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Kadın ve Adalet Zirvesi İstanbul'da 'Kurgulanmış Güzellikler' temasıyla düzenlenecek

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile KADEM işbirliğiyle İstanbul'da 21-22 Kasım'da 7. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi düzenlenecek. Atatürk Kültür Merkezi'ndeki zirvede 'Kurgulanmış Güzellikler' temasıyla güzellik algılarının kadınların yaşamı üzerindeki etkileri ele alınacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) işbirliğiyle İstanbul'da 21-22 Kasım'da 7. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi'nin düzenlenecek.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, KADEM işbirliğiyle 21 ve 22 Kasım'da Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek zirvede, güzellik algılarının oluşumu ve kadınların yaşamı üzerindeki etkileri ele alıncak.

"Kurgulanmış Güzellikler" temasıyla gerçekleştirilecek zirvede, politika yapıcılar, akademisyenler, sivil toplum temsilcileri ve farklı paydaşlarla, "Güzellik standartları, kadınların toplumsal ve kamusal hayata eşit ve özgür katılımını nasıl etkiliyor?", "Dijitalleşme ve yapay zeka çağında, güzellik algılarının daha çeşitli ve kapsayıcı biçimde şekillenmesi nasıl sağlanabilir?" gibi sorulara yanıt aranacak.

Zirvede tartışılacak konular arasında güzellik pratiklerine ayrılan zaman ve ekonomik kaynakların kadınların ekonomik özgürlüğünü ve yaşam tercihlerini nasıl etkilediği, kadınların yaşam döngüsü boyunca değişen bedenleri karşısında güzellik beklentilerinin nasıl ele alınması gerektiği, kadınların güçlenmesinin dayatılan güzellik kalıplarının etkisini nasıl azaltabileceği, farklı kültürlerin ve güzellik anlayışlarının eşit biçimde temsil edildiği daha kapsayıcı bir yaklaşımın nasıl geliştirilebileceği de yer alıyor.

Kaynak: AA
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