Haberler

İslahiye'de kadın dolmuş şoförü direksiyon başında

İslahiye'de kadın dolmuş şoförü direksiyon başında
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde dolmuş şoförlüğü yapan 3 çocuk annesi Demet Yılan, mesleğini severek icra ediyor. Her gün sabah erken saatlerde çalışmaya başlayan Yılan, kadınların her alanda yer alması gerektiğini vurguluyor.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde dolmuş şoförlüğü yapan 3 çocuk annesi Demet Yılan, her gün direksiyon başına geçerek yolcuları güvenle taşıyor.

İslahiye Belediyesi'ne ait toplu taşımada şoförlük yapan Demet Yılan günlük mesaisine sabahın erken saatlerinde başlıyor.

Sefere çıkmadan önce aracın temizliğini yapan ve ardından gün boyunca direksiyon başında yolcuları taşıyan Yılan, yaklaşık 8 saat direksiyon başında kalıyor.

Yılan, gazetecilere yaptığı açıklamada, mesleğini severek yaptığını söyledi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü de direksiyon başında geçirdiğini belirten Yılan, kadınların hayatın her alanında yer alması gerektiğini ifade ederek, "Mesleğimle gurur duyuyorum. Kadınların istedikleri zaman her işi başarabileceğine inanıyorum." dedi.

Yolculardan bazıları da kadın şoförle seyahat etmenin kendilerine güven verdiğini belirterek, kadınların farklı mesleklerde görev almasının memnuniyet verici olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek
İsrail'den İran'ı tedirgin edecek tehdit: Toplanacakları şehre kadar biliyorlar

İran'ı tedirgin edecek tehdit: Bir tek koordinat vermediği kaldı
Trump'ın bu hamlesi savaşı erken bitirebilir! Hedefte Harg Adası var

Bu hamle savaşı erken bitirebilir
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ceza da tartışmadan nasibini aldı! Burcu Güneş içinde neler biriktirmiş neler

Ceza da nasibini aldı! Burcu Güneş içinde neler biriktirmiş neler
Cimrilere inat yazıyı kaldırmıyor, gören bir daha bakıyor

Cimrilere inat yazıyı kaldırmıyor, gören bir daha bakıyor
Savaşta 9. gün! İran 'ABD'li askerleri esir aldık' dedi, İsrail 3 petrol deposunu füzelerle vurdu

İran'ın iddiası ABD'de deprem yarattı, İsrail can damarlarını vurdu
Bomba iddia: Rus kargo uçağı indi, onlarca İranlı diplomat ülkeyi terk etti

Savaş sürerken bomba iddia: Rus uçağıyla ülkeyi terk ettiler
Ceza da tartışmadan nasibini aldı! Burcu Güneş içinde neler biriktirmiş neler

Ceza da nasibini aldı! Burcu Güneş içinde neler biriktirmiş neler
İsrail'in Beyrut'ta bir oteli vurdu! 4 kişi öldü, 10 kişi yaralandı

Otel odasına füze yağdı! Bakın nokta atışın hedefinde kim varmış
Acun Ilıcalı, Yılmaz Morgül'den özür dileyip teklifte bulundu

Kendisine sitem eden Morgül'den özür diledi! Bir de teklifi var