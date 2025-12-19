Kadın motosiklet sürücüsü ile kavga eden şoför serbest bırakıldı
Adana'da, kadın motosiklet sürücüsü Dilek O. ile kavga eden özel halk otobüsü şoförü Kemal C., mahkemeye çıkarıldıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
SERBEST KALDI
Adana'da dün kadın motosiklet sürücüsü Dilek O. (51) ile karşılıklı küfürleşip, kavga ettikten sonra gözaltına alınan özel halk otobüsü şoförü Kemal C. (38), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Kemal C., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel