Kadın motosiklet sürücüsü ile kavga eden şoför serbest bırakıldı

SERBEST KALDI

Adana'da dün kadın motosiklet sürücüsü Dilek O. (51) ile karşılıklı küfürleşip, kavga ettikten sonra gözaltına alınan özel halk otobüsü şoförü Kemal C. (38), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Kemal C., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.