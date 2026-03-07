Haberler

Bakan Bak: Kadın sporcularımızla gurur duyuyoruz

Bakan Bak: Kadın sporcularımızla gurur duyuyoruz
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, kadın milli sporcuların son bir yılda uluslararası organizasyonlarda 1630 altın madalya da dahil olmak üzere toplam 4827 madalya kazandığını açıkladı. Kadın sporcuların elde ettikleri başarıların genç nesillere ilham verdiğini vurguladı.

GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Kadın milli sporcularımız son 1 yılda katıldıkları uluslararası organizasyonlarda 1630'u altın olmak üzere toplam 4827 madalya kazanma başarısı gösterdi. Ülkemizi en iyi şekilde temsil eden kadın sporcularımızla gurur duyuyor, onları tebrik ediyoruz" dedi.

Bakan Bak, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bakan Bak, Türkiye'de kadın sporcuların, son yıllarda uluslararası alanda adından sıkça söz ettirdiğini belirterek, "Gösterdikleri performansla sevinç kaynağımız haline gelen kadın sporcularımız aldıkları başarılı sonuçlarla tarih yazıyor. Voleyboldan güreşe, bokstan tekvandoya kadar tüm branşlarda kadın sporcularımız, mücadele ettikleri uluslararası organizasyonlarda ülkemizi başarıyla temsil ediyor. Kadın milli sporcularımız son bir yılda 1630'u altın, 1581'i gümüş, 1616'sı bronz olmak üzere toplam 4827 madalya kazanma başarısı gösterdi. Tüm kadın sporcularımızı canıgönülden tebrik ediyorum. Kadın sporcularımızın bu başarılarını devam ettirmeleri için gereken teşviki ve düzenlemeleri sağladık. Desteğimiz artarak devam edecek" dedi.

'KADIN SPORCULARIMIZ GENÇ NESİLLERE İLHAM OLUYOR'

Sporun her alanında kadınların varlığını artırmak için gayret gösterdiklerini ifade eden Bak, "Kadınlar, sporda önceliğimiz. Spor yapan her kadının toplumda değişimin öncüsü olacağına inanıyoruz. Kadın sporcularımız elde ettikleri başarılarla sadece ülkemizi gururlandırmakla kalmıyor, aynı zamanda genç nesillere ilham oluyor. Kız çocuklarımızın erken yaşta sporla tanışmasını çok önemsiyoruz. Türkiye'nin dört bir yanında açtığımız spor tesisleri ve gençlik merkezleri sayesinde gençlerimize güvenli ve erişilebilir spor ortamları sunuyoruz. Spor, sağlıklı bir kuşağın yetiştirilmesi açısından önemli. Spor yapan çocuklar disiplinli olur, bu durum okulunda da başarılı olmasını sağlar. Dolayısıyla aileler ve kadınlarımızın spora yönlendirilmesi çok önemli. Kadın sporcuların başarıları ve hikayeleri medyada daha fazla yer almalı ve görünür olmalıdır. Bu anlamlı gün vesilesiyle kadın sporcularımızın, antrenörlerimizin, hakemlerimizin, yöneticilerimizin ve tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran, Dubai Havalimanı'nı vurdu! Uçuşlar askıya alındı

İran, lüksün başkentini vurdu! Havalimanında alarm
İran'dan Türkiye ve Azerbaycan saldırıları sonrası tarihi mesaj: Özür dileriz

İran'dan Türkiye ve Azerbaycan saldırıları sonrası tarihi mesaj
Tümgeneralden sürpriz çıkış: Nükleer başlıklarımız Türkiye için hazır

"Nükleer başlıklarımız Türkiye için hazır"
7 gün sonra bir ilk! Çin'den gerilimi tırmandıracak hamle

7 gün sonra bir ilk! Çin'den küresel gerilimi tavan yaptıracak hamle
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Suudi Arabistan'dan İran'a uyarı: Yanlış hesaplamalardan uzak durun

Veliaht Prens'i kızdırdılar! Savaş ateşini körükleyecek uyarı
Korkulan oldu! İsrail'den o ülkeye havadan asker indirme girişimi

İsrail ülkeye havadan asker indirdi, bölgede büyük çatışma yaşandı
Devrik şahın oğlundan tuhaf açıklama! Yapılmayan teklifi kabul etmiş

Devrik şahın oğlu devreleri yaktı! Yapılmayan teklifi kabul etmiş
Ateşi körükleyecek gelişme! Rus savaş gemileri vuruldu

Ateşi körükleyecek gelişme! Rus savaş gemileri vuruldu
Suudi Arabistan'dan İran'a uyarı: Yanlış hesaplamalardan uzak durun

Veliaht Prens'i kızdırdılar! Savaş ateşini körükleyecek uyarı
ABD'nin 'dev gücü' yola çıktı, İran meydan okudu

ABD'nin "dev gücü" yola çıktı, İran'dan yanıt gecikmedi
İki 'kıyamet balığı' sahile vurdu

Balıkları gören küçük dilini yuttu! Felaket efsaneleri yine gündemde