Kadın Kuaförü, Hobi Olarak Başladığı At Yeleği Süslemeyi Mesleğe Dönüştürdü

Kayseri'de kadın kuaförü Hayriye Özsoy, at yeleklerini saç kaynakları ile süslemeye başladı. Başlangıçta bir hobi olarak yaptığı bu iş, sosyal medyada yayıldıktan sonra talep görmeye başladı. Süslü atlar, güzellik yarışmalarına da katılıyor.

KAYSERİ'de kadın kuaförü olan Hayriye Özsoy (40), taktığı saç kaynakları ile at yelelerini süslemeye başladı. Süslemeler at sahipleri tarafından ilgiyle karşılandı. Hobi olarak başladığı işi mesleğe çeviren Özsoy'un süslediği atlar aynı zamanda güzellik yarışmalarına katılıyor.

Hayriye Özsoy, 26 yıl önce kadın kuaförlüğü mesleğine çırak olarak başladı. Geçen süreçte Özsoy, Talas ilçesinde kendi iş yerini açıp mesleğini sürdürdü. Yaklaşık 1 yıl önce arkadaşının ricası ile hobi olarak at yelelerine saç kaynağı takmaya başladı. Süslediği atları sosyal medyasında paylaşan Özsoy, birçok kişiden kendi atlarını süslemesi için teklif aldı. Hobi olarak başladığı işi, meslek haline getiren 3 çocuk annesi Özsoy'un süslediği atlar aynı zamanda güzellik yarışmalarına katılıyor.

'PAYLAŞMAYA BAŞLAYINCA İŞ HALİNE GELDİ'

Süreci anlatan Özsoy, "1999 yılından beri bayan kuaförüyüm. Hem müşterim hem de aynı zamanda arkadaşım. Onların at hobileri var. Bayağı bağımlı. Hayriye, 'yelelerini, ön perçemi uzatalım, sıklaştıralım olur mu?' dedi. 'Olur' dedik. Önce arkadaşımın atıyla başladık. Sonra bu süreçleri yaparken öncesi ve sonrası olarak çekimler yaptık. Bunları paylaşmaya başlayınca iş haline de geldi. Bu şekilde ara ara müşteri çıkıyor" diye konuştu.

'KADINLARA TAKTIĞIMIZ SAÇLARI KULLANIYORUZ'

Kayseri ve çevre illerden at süsletmek için kendisini aradıklarını belirten Özsoy, "At hobileri olanlar, bayağı bir tutkulu olanlar var. Yelelerini sıklaştırıp ve boylarını uzattığımızda, perçemlerini, kuyrukları göründüğünde daha çok hoşlarına gidiyor. Daha çok istiyorlar. Bayağı bir yoğunlaştı. Kayseri dışında Ankara, İstanbul, İzmir, Konya gibi yerlerden de istek var. Rica üzerine başladık, bir anda da iş haline dönüştü. Zaten insan saçı takıyoruz. Kadınlara taktığımız saçları kullanıyoruz. Sadece biraz daha yorucu oluyor. Bayağı bir yorucu oluyor, at olunca karşındaki" dedi.

'YAKLAŞMAK BAYAĞI BİR ZOR OLDU'

Özsoy, "Ben hiç ata dahi binmedim. Ata binmeden, atın yanına yaklaşmak bayağı bir zor oldu. Saatlerce uğraştık korkumu yenene kadar. Korku yenince de devam ettik. Zor olmuyor, eğlenceli Oluyor. Heyecanlı oluyor. Arada bir korku da oluyor. Instagram sayfamız var zaten. Instagram sayfamızda da paylaşıyoruz. Atlarını, yelelerini, kaküllerini, kuyruklarını yoğunlaştırmak isteyenler bize ulaşıyor bu şekilde. Ulaştıklarında da yardımcı oluyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
