Kadın Kolları Üyesi Zerrin Arslan: Kalkınmayı Hızlandıracağız

Ak Parti Genel Merkez Kadın Kolları Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Zerrin Arslan, "Bundan sonraki süreçte kalkınmayı daha da hızlandıracağız." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Siirt'e gelen Arslan, beraberinde AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Yedek Üyesi ve Siirt İl Koordinatörü Havva Duran ve AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Betül Tuğba Mavi ile İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın talimatıyla doğal gaz çalışması süren Barış Mahallesi'nde "Kadın Buluşması" gerçekleştirdi.

Mahalle muhtarı Zeliha Akyürek'ten bilgi alan Arslan, mahalle sakinlerinin sorun ve taleplerini dinledi.

Arslan, basın mensuplarına, yaklaşık iki ay önce ziyaret ettikleri mahallede doğal gaz talebi üzerine konuyu Bakan Yerlikaya ile paylaştıklarını belirterek, Yerlikaya'nın talimatıyla mahalledeki çalışmaların kısa sürede başladığını söyledi.

Doğal gazın yanı sıra imar sorununun çözülmesine ilişkin de mahallede taleplerin olduğunu ifade eden Arslan, bu konuda da çalışmaların sürdüğünü belirtti.

"Terörsüz Türkiye" sürecinin önemine değinen Arslan, şunları söyledi:

"Başarılı bir yol izliyoruz. Bundan sonraki süreçte kalkınmayı daha da hızlandıracağız. Burada istihdamı daha da artıracağız. Durmak yok, yola devam diyoruz."

Mahalle muhtarı Akyürek de seçim sürecinde mahalle sakinlerine verdiği sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşadığını belirtti.

"Mahallemizde doğal gaz çalışmaları başladı. İnşallah imar sorunu da çözülecek. Diğer sokaklarımızın tamamına bu çalışma gidecek." ifadelerini kullanan Akyürek, destek veren herkese teşekkür etti.

Mahalle sakinlerinden Şükriye Dayan da doğal gaz çalışmalarının kendilerini mutlu ettiğini, bu çalışmanın mahalle geneline yayılmasını istediklerini ifade etti.