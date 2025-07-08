Kadın Kaynakçı Safiye Köse, Azmiyle Örnek Oluyor

Afyonkarahisar'da kaynakçı olarak çalışan 2 çocuk annesi 33 yaşındaki Safiye Köse, azmiyle çevresindekilere örnek oluyor.

İki çocuk annesi Köse, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ), Veteriner Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Çiftliği'nde kaynak ustası olarak görev yapıyor.

Mesleği babasıyla gittiği işlerde öğrenen Köse, işini severek yapıyor.

Safiye Köse, AA muhabirine liseyi bitirdikten sonra katıldığı bir kursta "Kaynak Operatörü Mesleki Yeterlilik Belgesi" aldığını söyledi.

"Çevredekiler de 'kaynağı kadın mı yapıyor' diye şaşırıyorlar"

İşini severek yaptığını ifade eden Köse, "Babam da kaynakçıydı. Daha önce fabrikalarda çalıştım. Özel sektörde de kaynak yapıyordum. Üniversitede iki yıldır görev yapıyorum. Toplamda 5 yıldır kaynakçılık yapıyorum." dedi.

Köse, kaynak işlerinde babasına da yardım ettiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Çiftlikte severek çalışıyorum. Burası benim evim gibi. Kapılar kırıldığında kaynak yapıyorum. Parmaklıklar kırılıyor, ufak tefek montajlar oluyor, onları yapıyorum. Ailem bana hiçbir zaman karşı çıkmadı. Yeteneğimi biliyorlardı. Çevredekiler de 'kaynağı kadın mı yapıyor' diye şaşırıyorlar."

"Daha önce çok basit bir kapı kırıldığında dahi kaynakçı arıyorduk. Şimdi işlerimiz hızlandı"

AKÜ Çiftlik Müdürü Prof. Dr. Mustafa Tekerli de çiftlikte özellikle büyükbaş hayvanların yetiştirildiğini anlattı.

Bu nedenle sürekli bir hareketlilik söz konusu olduğunu, devamlı kaynak ve tamir işi ile karşı karşıya kaldıklarını ifade eden Tekerli, "Daha önce çok basit bir kapı kırıldığında dahi kaynakçı arıyorduk. Şimdi işlerimiz hızlandı. Bölmelerin yeniden yapılması, kaynatılması, kırılan kapıların kaynakla bir araya getirilmesi için kendisinden yararlanıyoruz. Kendisinden memnunuz" dedi.