Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'ndan 25 Kasım Yürüyüşü

KADIN Cinayetlerini Durduracağız Platformu, '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü' nedeniyle Ankara'da yürüyüş düzenledi.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü' nedeniyle Kurtuluş Parkı önünde bir araya geldi. Ellerinde 'Kadın ölümlerine hayır' yazılı dövizler taşıyan kadınlar, sloganlar atarak Sakarya Caddesi'ne yürüdü. Yürüyüşe, Genç Feministler Federasyonu ve sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra CHP İl Kadın Kolları Başkanı Ayça Çağlar Uzundağ katıldı. Sakarya Caddesi'nde grup adına açıklama yapan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu temsilcisi Işıl Kurt, "Biz yıllardır, 'kadın cinayetlerinin ve kadına yönelik şiddetin temelinde toplumsal cinsiyet eşitsizliği var' derken, bu ülkenin Aile Bakanı diyor ki; 'toplumsal cinsiyet muğlak bir kavramdır, kullanmayın.' Hayır, toplumsal cinsiyet muğlak değil. Ama bizim toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak için verdiğimiz mücadele gayet net. 287 şüpheli kadın ölümü var ve hiçbiri aydınlatılmadı. Mahinur Özdemir Göktaş, bu ülkede şüpheli kadın ölümlerinin, kadın cinayetlerini geçtiği dönemin tek bakanı olarak tarihe kazınacak. Ayrıca biz her gün burada haklarımız için mücadele ederken, Orta Doğu'da, Filistin'de de kadınlar özgürlükleri için her gün mücadele ediyorlar. Orta Doğu'da, Filistin'de özgürlükleri için mücadele eden kadınlarla bizim mücadelemiz ortaktır. Biz her zaman savaşa karşı onurlu bir barışın yanında olacağız" dedi.