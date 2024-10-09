Üye Girişi
Haberler

Kadın Cinayetlerine Övgüde Bulunan Zanlı Tutuklandı

Kadın Cinayetlerine Övgüde Bulunan Zanlı Tutuklandı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde, İstanbul'daki kadın cinayetleriyle ilgili sosyal medya üzerinden övücü paylaşımlar yapan 17 yaşındaki U.B.H. tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlattığı çalışma sonucunda şüpheliyi gözaltına aldı.

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde İstanbul'daki kadın cinayetleriyle ilgili övücü paylaşımlar yapan zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve Gerger İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul'daki kadın cinayetlerinin sosyal medya hesaplarından övücü mahiyetinde paylaşımlar yapılmasına yönelik ilçede çalışma başlattı.

Ekiplerce yapılan çalışmada "Varlearned" isimli kullanıcı adının U.B.H'ye (17) ait olduğunu belirledi.

Gözaltına alınan şüpheli sevk edildiği hakimlikçe "Devletin egemenlik alametlerini aşağılama ve suçu ve suçluyu övme, halkı kin ve düşmanlığa sevk etme" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel

Cumhuriyet Başsavcılığı Sosyal Medya Güvenlik İstanbul Politika 3-sayfa Gerger Güncel Hukuk Medya Suç

Türkiye'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan İsrailli Bakan Katz'a sert tepki

İsrailli bakanın skandal paylaşımına Türkiye'den art arda tepkiler

 Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan domuz etinin kasaplık etler sınıfına alındığı iddiasına yanıt

Domuz eti iddiaları sonrası bakanlıktan beklenen açıklama geldi

 Vatandaşa domuz eti yediren firma Köfteci Yusuf olduğu ortaya çıktı

Raporlar ortaya çıktı! İşte köfteye domuz eti karıştıran ünlü marka
Diyarbakır'da 7 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar girişimi

Çevredekiler fark etmese Türkiye'yi ayağa kaldıracak bir sapık dehşeti daha yaşanacaktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Benzin motorin zam var mı? SON DAKİKA! Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Taş Kağıt Makas 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Taş Kağıt Makas 9 Ekim yeni bölüm fragman izleme linki var mı? Kuruluş Osman 167. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 9 Ekim Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Özgür Çevik eşi kim, kiminle evlendi? Özgür Çevik eşi Hatice Kartoğlu kimdir (YABANCI DAMAT)? Şehit Sefer Alan kimdir? Kaç yaşında, memleketi neresi? Çarşamba hangi diziler var? 9 Ekim Çarşamba TV'de bu akşamki diziler Cem Öğretir Kimdir? Hayatı ve Biyografisi Hakkında Merak Edilenler Hakan Çalhanoğlu Bayern Münih'e mi gidiyor? Cem Öğretir'e ne oldu? Burnu kanadı Cem Öğretir burun kanama VİDEOSU yayınlandı mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.