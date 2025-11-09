Haberler

Kadın Cinayetleri Artıyor: Adalet Beklentisi Büyüyor

Güncelleme:
CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Türkiye'de kadın cinayetlerinin hızla arttığını ve bu durumun adaletin sağlanamamasından kaynaklandığını vurguladı. 2024 yılında 472 kadının hayatını kaybettiğini belirten İlgezdi, koruma kararlarının yetersizliğine dikkat çekti.

(ANKARA) - CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Türkiye'de kadın cinayetlerinin her geçen gün arttığını belirterek, "Kadınlar öldürülüyor çünkü onları koruyamıyoruz. Her gün bir başka kadın, bir başka genç kız hayatını kaybediyor. Adalet gelmiyor, sessizlik büyüyor" dedi.

Devletin artık bu tabloyu görmezden gelemeyeceğini vurgulayan Akkuş İlgezdi, yalnızca 2024 yılında 472 kadının öldürüldüğünü, 2025 yılı başından bu yana ise Anıt Sayaç verilerine göre, 300'den fazla kadının cinayete kurban gittiğini belirtti. İlgezdi, "Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun verileri açık: Neredeyse her gün bir kadın öldürülüyor. Üstelik bu cinayetlerin büyük kısmı evde, yani en güvende olmaları gereken yerde işleniyor" diye konuştu.

Kadın cinayetlerinin ardından yargı süreçlerinde yaşanan cezasızlık uygulamalarına dikkat çeken Akkuş İlgezdi, "Her seferinde 'bu son olsun' diyoruz ama hiçbir şey değişmiyor. Failler, iyi hal indirimleriyle serbest kalıyor. Adalet gelmiyor, sessizlik büyüyor. İşte bu sessizlik, bir sonraki cinayetin cesaretidir" ifadelerini kullandı.

"Kadınlar korunamıyor, failler cesaret buluyor"

Koruma kararlarının etkin biçimde uygulanmamasının ve caydırıcı cezaların yetersizliğinin kadınları koruyamadığını vurgulayan Akkuş İlgezdi, "Kadınlar, kendilerini koruması gereken kurumlar tarafından kaderine terk ediliyor. Yetersiz önlemler yüzünden failler yeniden sokaklarda. Devletin görevi, kadınları istatistiklerdeki birer sayı haline getirmek değil; onları hayatta tutmaktır" dedi.

"Unuttuğumuz her isim, bir sonrakinin kaderi oluyor"

İlgezdi, geçtiğimiz yıl Ekim ayında vahşice öldürülen İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'i anarak, şunları kaydetti:

"Bir yıl geçti, 472 kadın daha öldürüldü. Biz ise her birinin adını okuduk, duyduk, sonra unuttuk. Ne İkbal'i ne Ayşenur'u ne de canice öldürülen kadınlarımızı unutturmayacağız. Çünkü unuttuğumuz her isim, bir sonrakinin kaderi oluyor. Kadınlar için ölümün kader olmadığı bir Türkiye istiyoruz. Bunun için İstanbul Sözleşmesi'nin ilkeleri yeniden hayata geçirilmeli, caydırıcı yasalar eksiksiz uygulanmalı. Gerekli önlemler alınmadıkça, her yeni gün bir başka kadın ismiyle karşımıza çıkacak."

500
Ünlü iş insanı ofisinde ölü bulundu
Ünlü iş insanı ofisinde ölü bulundu
