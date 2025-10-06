Haberler

Kadın Cinayetinin Faili 2 Ay Sonra Ormanda Bulundu

Kadın Cinayetinin Faili 2 Ay Sonra Ormanda Bulundu
Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde, eşi Tuğba Sağlam'ı tüfekle vurarak kaçan Mustafa Sağlam'ın ormanlık alanda cesedine ulaşıldı. İki ay süren aramaların ardından, Mustafa Sağlam'ın cesedinin yabani hayvanlar tarafından parçalanmış halde bulunduğu bildirildi.

TRABZON'un Vakfıkebir ilçesinde 2 ay önce tartıştığı eşi Tuğba Sağlam'ı (35) tüfekle vurarak kaçan Mustafa Sağlam'ın (38) ormanlık alanda yabani hayvanlar tarafından parçalanmış cansız bedenine ulaşıldı.

Olay, 9 Ağustos'ta ilçeye bağlı Karatepe Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Sağlam, evlerinin önünde tartıştığı eşine tüfekle ateş edip, kaçtı. Tüfek sesini duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, Tuğba Sağlam'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Sağlam'ın cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından morga kaldırıldı. Jandarma ekipleri, olay sonrası suç aleti tüfekle ormana kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) timlerinin de katıldığı arama çalışmalarında 2 aydır şahsa ulaşılamazken, Karatepe Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda yabani hayvanlar tarafından parçalanmış bir erkek cesedi bulundu. Ceset otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yapılan otopside cesedin Mustafa Sağlam'a ait olduğu saptandı.

