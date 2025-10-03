Kastamonu Kalkındırma Derneği (KAL-DER) tarafından düzenlenen "Kadim Şehir Kastamonu" temalı fotoğraf sergisi açıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen sergide kentin geçmişine ışık tutan 37 fotoğraf yer alıyor.

Kastamonu Vali Yardımcısı Hakan Kubalı, Kastamonu'nun tarihiyle daha çok keşfedilmesi gereken müstesna bir il olduğunu söyledi.

KAL-DER Yönetim Kurulu adına Turgay Civelekoğlu ise "Kadim şehir Kastamonu"nun bu özelliğini fotoğraflarla da göstermek istediklerini kaydetti.

Dua edilmesinin ardından kurdele kesilerek serginin açılışı yapıldı.

Sergiye eski bakanlardan Murat Başesgioğlu, İl Genel Meclisi Başkanı Doğan Ünlü ile davetliler ve vatandaşlar katıldı.