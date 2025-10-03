Kadim Şehir Kastamonu Temalı Fotoğraf Sergisi Açıldı

Haberler

Kastamonu Kalkındırma Derneği (KAL-DER) tarafından düzenlenen 'Kadim Şehir Kastamonu' temalı fotoğraf sergisi, Cumhuriyet Meydanı'nda 37 fotoğrafla kapılarını açtı. Vali Yardımcısı Hakan Kubalı, Kastamonu'nun tarihi değerlerini tanıtarak daha fazla keşfedilmesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak: AA / Elifnur Önder - Güncel
