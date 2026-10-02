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Kadıköy Sahrayıcedid'de 8 katlı binada yangın çıktı, mahsur kalanlar kurtarılıyor

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Kadıköy Sahrayıcedid'deki 8 katlı binada bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yoğun duman nedeniyle mahsur kalan bina sakinlerini kurtarmak için itfaiye çalışma başlattı; dumandan etkilenenlere müdahale ediliyor, bazı yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kadıköy'de bir binada çıkan yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, mahsur kalanları kurtarmak için çalışma başlattı.

Sahrayıcedid Mahallesi'ndeki 8 katlı bir binada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yoğun duman nedeniyle bazı bina sakinleri evlerinde mahsur kaldı.

Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, mahsur kalanları kurtarmak için çalışma başlattı.

Dumandan etkilenenlere de sağlık ekiplerince müdahale ediliyor.

Bazı yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA
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