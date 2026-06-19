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Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Hattı'nda metro raydan çıktı

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M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattında makas arızası nedeniyle bir metro Bostancı mevkisinde raydan çıktı. Yolcular kendi imkanlarıyla trenden çıkarken, Kadıköy-Küçükyalı arası seferler durdu. Olay yerine itfaiye, sağlık ve metro ekipleri sevk edildi.

M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Hattı'nda sefer yapan metro raydan çıktı.

Metro, makas arızası nedeniyle Bostancı mevkisinde raydan çıktı.

Trenden kendi imkanlarıyla çıkan yolcular, bir süre tünelde yürüdü.

Metrodan çıkarak Bostancı Köprüsü mevkisindeki otobüs duraklarına yönelen yolcular yoğunluk oluşturdu.

Olay yerine itfaiye, sağlık ve metro ekipleri sevk edildi.

Öte yandan, Kadıköy ve Küçükyalı durakları arasında seferler yapılamıyor.

Maltepe-Sabiha Gökçen Havalimanı istasyonları arasında ise seferler gerçekleştiriliyor.

Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

Kaynak: AA / Ali Cevahir Aktürk
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