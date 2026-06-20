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Mert Müldür gözyaşlarını tutamadı! Maç sonu yürek burkan görüntü

Mert Müldür gözyaşlarını tutamadı! Maç sonu yürek burkan görüntü
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Paraguay yenilgisi sonrası Dünya Kupası'na veda eden A Milli Takım'da Mert Müldür gözyaşlarına hakim olamadı. Milli futbolcunun maç sonundaki duygusal görüntüleri taraftarları da üzdü.

  • 2026 FIFA Dünya Kupası'nda A Milli Takım, Paraguay'a 1-0 yenilerek turnuvaya veda etti.
  • Mert Müldür maç sonunda gözyaşlarına boğuldu.
  • Birçok milli futbolcu maç sonunda gözyaşlarına hakim olamadı.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Paraguay'a 1-0 mağlup olarak turnuvaya veda eden A Milli Takım'da büyük üzüntü yaşandı. Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından milli futbolcuların hayal kırıklığı kameralara yansıdı.

MERT MÜLDÜR GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Ay-yıldızlı ekibin mücadeleci isimlerinden Mert Müldür, maç sonunda duygularına hakim olamadı. Saha içerisinde büyük üzüntü yaşayan milli futbolcunun gözyaşlarına boğulduğu görüldü.

ELENMENİN ÜZÜNTÜSÜNÜ YAŞADI

Dünya Kupası'na büyük umutlarla katılan Türkiye'nin grup aşamasında turnuvaya veda etmesi oyuncular üzerinde de derin bir etki yarattı. Mert Müldür'ün maç sonundaki görüntüleri, alınan sonucun takım üzerindeki etkisini gözler önüne serdi. Milli futbolcunun gözyaşları kısa sürede futbolseverlerin de dikkatini çekti. Mert Müldür'ün yaşadığı büyük üzüntü, taraftarlar arasında duygusal yorumların yapılmasına neden oldu.

BİRÇOK FUTBOLCUMUZ GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Mert Müldür dışında birçok futbolcumuz son düdüğün çalmasının ardından gözyaşlarına hakim olamadı. Ay-yıldızlıların saha ortasında yere çökerek uzun süre boyunca üzüntü yaşadıkları görüldü. 

Alper Kızıltepe
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Yorumlar (4)

Haber Yorumlarıibrahim hantaş:

L ALLAH var bizim çocuklar sahada oynamasada REKLAM larda iyi oynuyorlar

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Haber YorumlarıBarış Yeşildağ:

Lider oluruz diye gittik averaj takımı olduk

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Haber YorumlarıBarış Yeşildağ:

Aldanmayin gozyaslarina buraya geldigi günün aksaminda barlara kosacaklar

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Haber YorumlarıELKATMIS HIKMET:

Soytarılar

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