İBB Meclisinde Kadıköy'deki cami projesine ilişkin soru önergesi verildi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde BBP Grup Başkanvekili Dursun Çağlayan, Kadıköy Belediyesinin, rıhtıma cami yapılmasına ilişkin mahkeme kararının temyizi için Danıştay'a başvurmasının, İBB tarafından desteklenip desteklenmediğini sordu.

İBB Meclisi şubat ayı toplantısı birinci oturumu, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan başkanlığında Saraçhane'deki binada gerçekleşti.

Meclis'te soru önergesi vermek için söz alan BBP Grup Başkanvekili Dursun Çağlayan, Kadıköy rıhtımda yapılması planlanan cami projesiyle ilgili olarak uzun yıllardır devam eden yargı sürecinde önemli bir aşamaya gelindiğini söyledi.

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesi'nin 15 Aralık 2025 tarihli kararıyla, projeye ilişkin iptal talebini bozarak davayı reddettiğini aktaran Çağlayan, böylelikle projenin yapılabilmesinin önünün açıldığını belirtti.

Çağlayan, "Ancak, CHP'li Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı'nın, yargı kararını kabullenmeyerek 20 Ocak 2026 tarihinde Danıştay nezdinde temyiz başvurusunda bulunması, kamuoyunda siyasi ve ideolojik tartışmaya açıldığı yönünde ciddi tepkilere neden olmuştur. Özellikle toplumun inanç ve sosyal ihtiyaçlarına yönelik projelerin, yargı denetiminden geçmiş olmasına rağmen engellenmeye çalışılması, eşit hizmet anlayışı, inanç özgürlüğü ve halka hizmet açısından ciddi sorunlar oluşturmaktadır." ifadelerini kullandı.

Bu çerçevede Çağlayan, soru önergesindeki şu soruları yöneltti:

"İstanbul Bölge İdare Mahkemesinin Kadıköy Rıhtım Camii Projesi'ne ilişkin vermiş olduğu onay kararına rağmen, CHP'li Kadıköy Belediye Başkanı'nın yeni bir hukuki süreç başlatmasını İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı ve yönetimi desteklemekte midir? Aynı bölgede farklı sosyal, kültürel veya ticari projelere izin verilirken, cami ve otopark alanı projelerinin sürekli olarak yargıya taşınması, İBB yönetimi tarafından çifte standart değil mi? İBB'nin veya Kadıköy Belediyesinin bu alana ilişkin alternatif bir proje veya kullanım planı bulunmakta mıdır? Bulunuyorsa içeriği nedir?"

Meclis'te yapılan oylamada, soru önergesi oy birliğiyle kabul edildi.

Öte yandan Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, mahkeme kararına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, cami yapılması planlanan dolgu alanına yürüme mesafesinde birden fazla tarihi caminin bulunduğunu, bu konuda Kadıköylülerden görüş alınmadığı gibi herhangi bir talep de bulunmadığını kaydetmişti.

Projede yer alan cami ve yer altı otoparkı işlevlerinin, Kadıköy Meydanı ve çevresinde halihazırda yüksek olan yaya ve araç trafiğini daha da artıracağını aktaran Kösedağı, "Kadıköy Belediyesi olarak karara itiraz etmek amacıyla 20 Ocak 2026 tarihinde Danıştay'a temyiz başvurusunda bulunduk. Kadıköylüler adına sürecin takipçisi olacağız." ifadelerini kullanmıştı.