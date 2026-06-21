Kadıköy'deki uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Kadıköy'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 17 Haziran'da Fikirtepe Mahallesi'nde bir adrese düzenlediği operasyonda, şüpheli K.S. (32) gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramada, paketlenerek satışa hazır hale getirilen uyuşturucu maddelerin, binanın çatı katında saklandığı belirlendi.

Operasyonda 13 parça halinde 396 gram uyuşturucu madde, 1 hassas terazi, 1 uyuşturucu madde paketlemesinde kullanılan ısıtıcı cihaz, 1 streç film rulosu, çok sayıda boş kilitli poşet, 2 cep telefonu ve 44 bin 200 lira ele geçirildi.

Şüpheli K.S. emniyet ve savcılıktaki işlemlerinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.