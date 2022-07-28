Kadıköy'deki silahlı kavgaya ilişkin 2 şüpheli tutuklandı

Kadıköy'de silahlı ve bıçaklı kavgaya karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

26 Temmuz Salı günü Rasimpaşa Mahallesi'nden kavga ihbarı alan ekipler, olay yerine gittiklerinde Ş.K. (21) ve Y.E.V'yi (21) bıçakla yaralanmış halde buldu.

Olay yerine çağırılan sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, daha sonra hastaneye kaldırıldı.

Kavga sırasında sokaktan bisikletiyle geçen yaşı küçük bir kişinin de başından hafif şekilde yaralandığı tespit edildi.

Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, olaya karıştığı tespit edilen E.C.A. (21) ile F.K'yi (35) gözaltına aldı.

Kavganın yaşandığı bölge ile şüphelilerin gösterdiği adreslerde arama yapan ekipler, iki tabanca ile bunlara ait bir şarjör ve 10 mermi ele geçirdi.

Şüpheliler E.C.A. ve F.K. ile hastanedeki tedavilerinin ardından gözaltına alınan Ş.K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan Ş.K. ve F.K. nöbetçi hakimlikteki sorgularının ardından tutuklanırken E.C.A, serbest bırakıldı.