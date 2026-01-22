Haberler

Mattia Ahmet Minguzzi'yi öldüren sanıkların cezaları onaylandı

İtalyan şef Andrea Minguzzi'nin oğlu Mattia'nın ölümüne neden olan bıçaklı saldırı davasında sanıklar B.B. ve U.B., indirim uygulanmadan 24'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kadıköy'de alışveriş yapmak için gittiği bit pazarında bıçaklı saldırıya uğrayan İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar Minguzzi'nin oğlu Mattia Ahmet Minguzzi'nin(15) ölümüne ilişkin davada B.B. ve U.B., indirim uygulanmadan en üst sınırdan 24'er yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanıkların cezaları İstanbul Bölge Adliyesi 1. Ceza Dairesi tarafından onaylandı.

