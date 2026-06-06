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Kadıköy'de iskele yakınında balık avlayan yunuslar cep telefonu kamerasında

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Kadıköy'de iskele yakınında balık avlayan yunuslar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yunuslardan birinin balığı ağzına alıp bırakarak oyun oynaması dikkat çekti.

Kadıköy'de iskele yakınında balık avlayan yunuslar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Sahilde gezen kişiler tarafından görülen yunuslar, denizde balık avladı.

Yunuslardan birinin balığı ağzına alıp bırakması, ardından yeniden yakalayıp adeta oyun oynaması dikkati çekti.

Çevredekiler, yunusların avlanmasını ilgiyle izledi.

Denizde dolaşan yunuslar, arka arkaya yüzerek bir anda gözden kayboldu.

Cep telefonu kamerasınca kaydedilen görüntülerde yunusların avlanması ve balıkla oynaması yer alıyor.

Kaynak: AA / Cüneyt Sevindik
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