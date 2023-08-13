Kadıköy'de trafik denetimine takılan sürücü habercilere saldırdı

Kadıköy'de trafik denetimine takılan sürücü, polis ekiplerine zor anlar yaşattı. Alkol testi yasal sınırın altında çıkan sürücü, denetimi takip eden habercilere saldırdı. Otomobil sürücüsü, "Sen beni niye çekiyorsun? Git doğayı çek, başkasını çek. Bak kırarım o kameranı senin ha. Abiciğim benim dostum var, düşmanım var. Beni çekemezsin" diyerek habercileri tehdit etti.

Kadıköy'de Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı sivil trafik ekipler amirliğince otomobil ve sürücülere yönelik denetim gerçekleştirildi. Tek tek araçları durduran polis ekipleri, araç sürücülerinin gerekli evrak ve belgelerini kontrol ederek alkol testi yaptı. Ayrıca kurallara aykırı egzoz kullanan sürücülerin tespiti için 'modifiye araç' denetimi de yapıldı. Uygulama sırasında mevzuata aykırı olarak araçlarında değişiklik yaptığı tespit edilen araç sürücülerine ise ceza kesildi. Denetim sırasında durdurulan bir sürücü, alkol testi yasal sınırın altında olmasına rağmen denetimi takip eden habercilere saldırdı. Polis ekiplerine zor anlar yaşatan sürücü, habercilere tehditler savurdu. Gözü dönmüş sürücü, arkadaşları tarafından güçlükle denetim alanından uzaklaştırıldı.

"Bak kırarım o kameranı"

Denetimde durdurulan sürücü, "Sen ne yapıyorsun hemşehrim? Sen beni niye çekiyorsun? Senin beni çekme gibi bir hakkın mı var? Sen beni çekemezsin. Sana bu hakkı kim veriyor? Git doğayı çek, başkasını çek. Bak kırarım o kameranı senin ha. Abiciğim benim dostum var, düşmanım var. Beni çekemezsin sen. Abiciğim onun işi beni çekmek değil. Senin işin buysa git doğayı çek. Olayları çek" dedi. - İSTANBUL