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KADIKÖY'DE TRAFİK DENETİMİ: CEZA YİYİP OTOMOBİL ÖNÜNDE POZ VERDİLER

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KADIKÖY'de Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik ekipleri abart egzozlu ve modifiyeli araçlara yönelik denetim gerçekleştirildi.

KADIKÖY'de Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik ekipleri abart egzozlu ve modifiyeli araçlara yönelik denetim gerçekleştirildi. Aracında modifiye aksam ve abart egzoz bulunan kişilere ceza yağdı. Toplam 175 sürücüye 203 bin 636 Türk Lirası ceza kesildi.

İstanbul Trafik Şube Müdürlüğü'ne bağlı Sivil Trafik Ekipleri tarafından İstanbul genelinde trafik denetimi gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde araçlarında abart egzoz ve modifiye aksam bulunan sürücülere ceza yağarken, bazı araçlar trafikten men edildi. Bazı sürücüler ceza yedikten sonra otomobillerinin önüne geçerek sosyal medya hesaplarında paylaşmak için poz verdi. Otomobilinde abart egzoz bulunan bir sürücü 'çevreye verdiğim sesten mutluyum' dedi. İstanbul genelinde 3 farklı noktada yapılan denetimlerde 175 sürücüye toplam 203 bin 636 Türk Lirası ceza kesildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Trafik Şube Müdürlüğü İstanbul Güncel Haberler

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