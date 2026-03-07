Kadıköy'de trafik denetimi: 861 araç kontrol edildi

Kadıköy'de Bağdat Caddesi ile Cemil Topuzlu Caddesi'nde trafik güvenliğinin sağlanmasına ve aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik denetim gerçekleştirildi. İki gün süren denetimler sırasında 861 araç kontrol edildi. Kural ihlali yaptığı belirlenen 102 araca toplam 400 bin 924 lira idari para cezası uygulanırken, 5 araç trafikten menedildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kadıköy Bağdat Caddesi ve Cemil Topuzlu Caddesi'nde 6-7 Mart tarihlerinde trafik güvenliğinin sağlanmasına ve aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik denetim yapıldı. Caddede denetim sırasında durdurulan araçlar detaylı şekilde aranırken, sürücü ve yolcuların kimlik kontrolleri ile Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı.

Denetimlerde toplam 861 araç kontrol edildi. Kural ihlali yaptığı belirlenen 102 araç sürücüsüne toplam 400 bin 924 lira idari para cezası kesildi. Ayrıca 5 araç trafikten menedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı