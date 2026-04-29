Kadıköy'de restorana silahla ateş açan şüpheli etkisiz hale getirildi

Kadıköy'de bir restorana silahla ateş açan şüpheli, bir polis memuru tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Caddebostan Mahallesi Yener Sokak'taki restorana bir şüpheli tarafından henüz belirlenemeyen nedenle silahla ateş açıldı.

Saldırıdan sonra kaçmaya çalışan şüpheli, restoranda bulunan bir polis memuru tarafından ayağından vurularak etkisiz hale getirildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı şüpheli, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay yeri inceleme ekipleri, restoran ve çevresinde incelemelerde bulundu.

Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür
