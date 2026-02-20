Bağdat Caddesi'nde otomobilin çarptığı yaya öldü; 5 suç kaydı olan sürücü yakalandı

KADIKÖY Bağdat Caddesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen Berkay Şengel (26)'e otomobil çarptı. Kazada ağır yaralanan Şengel, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken sürücü ise aracını bırakıp kaçtı. Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri 5 suç kaydı olduğu belirlenen şüpheli Azad Baran H.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Kaza, dün saat 20.30 sıralarında Göztepe Mahallesi Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yolun karşısına geçmek isteyen Berkay Şengel'e Azad Baran H.(23) idaresindeki 10 ALK 654 plakalı otomobil çarptı. Olayın ardından otomobil sürücüsü ise aracını bırakıp kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada ağır yaralandığı belirlenen Berkay Şengel ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Şengel, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

ŞÜPHELİNİN 5 SUÇ KAYDI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri aracın plaka sorgusunda 5 adet suç kaydı bulunan Azad Baran H.'yi tespit etti. Kaçan şüpheli, polis tarafından kısa sürede yakalandı. Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan Azad Baran H., adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı