Kadıköy'de Modifiyeli Araçlara Trafik Denetimi

Kadıköy'de İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından hız yapan, abart egzoz kullanan ve modifiyeli araçlara yönelik trafik denetimleri yapıldı. Denetimlerde, 144 sürücü hakkında cezai işlem uygulanırken, toplam ceza tutarı ise 271 bin 27 TL oldu.

KADIKÖY'de İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından hız yapan, abart egzoz kullanan ve modifiyeli araçlara yönelik trafik denetimleri yapıldı. Denetimlerde, 144 sürücü hakkında cezai işlem uygulanırken, toplam ceza tutarı ise 271 bin 27 TL oldu.

İstanbul Kadıköy Sahil yolu ve Bağdat Caddesi üzerinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 00.00 ile 03.00 saatleri arasında hız yapan, abart egzozlu kullanan ve modifiyeli araçlara yönelik trafik denetimleri yapıldı. Denetimler sırasında, 397 araç kontrol edilirken, 144 sürücü hakkında cezai işlem uygulandı. Toplam ceza tutarı ise 271 bin 27 TL oldu.

Yapılan denetimlerde sürücüler hakkında; 12 Adet abart egzoz, 27 adet radar-aşırı hız, 2 adet makas atmak, 7 adet yüksek sesle müzik dinlemek, 9 adet film cam, 4 adet saygısızca araç kullanmak, 11 adet alkollü araç kullanma, 5 adet yetkisiz çakar, tepe lambası ile siren tertibatı bulundurmak ve kullanmak, 1 adet ehliyetsiz araç kullanma, 8 adet muayenesiz araç, 2 adet ehliyet kartını yanında bulundurmamak, 1 adet seyir halinde telefon kullanmak, 3 adet emniyet kemeri takmamak, 4 adet kask takmamak, 3 adet sigortasız araç ve diğer ihlal türlerinden 45 adet olmak üzere, toplam 144 adet cezai işlem uygulanırken, 24 araç ise trafikten men edildi.

'CEZASI VAR AMA CAYDIRICI DEĞİL'

Denetimler sırasında kontrol edilen ve herhangi bir kural ihlali olmadığı belirlenen Can Başarır, "Egzozdan dolayı çevirdiler. Belki sesi bir tık yüksek geldi onlara ama bilmiyorum. Ceza yemedim. Tabi egzoz yapanlar bulunabiliyor motorlarda. Onlar ama cezasını yiyor. Onun dışında reflektörden bir ceza ya da motoru bağladıklarını duydum. Trafik kuralları insanların canı için vardır uygulanması gerekiyor. Eğer uymuyorsa kendi riskini kendisi göze almıyor. Cezası var ama caydırıcı değil ama yine de uyulmalıö dedi.

'CEZAMIZI YEDİK MUTLUYUZ'

Hakkında cezai işlem uygulanan Emre Yıldırım "Cezamızı yedik mutluyuz, yapacak bir şey yok. Devletimiz yazar. 426 TL ceza yedim ama erken ödersem 300 TL'ye düşüyormuş. Onu halledeceğiz. Kasksız artık çıkmam bugün" diye konuştu.