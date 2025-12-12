Haberler

Kadıköy'de makas atan sürücü kaza yaptı, kaçtı

Güncelleme:
Kadıköy D-100 Karayolu'nda makas atarak ilerleyen bir otomobil, başka bir araca çarptı ve kazanın görüntüleri başka bir otomobilin kamerasına yansıdı. Kaza sonrası kaçan sürücü aranmaya devam ediyor.

KADIKÖY D-100 Karayolu'nda sürücüsünün makas atarak ilerlediği otomobil, seyir halindeki bir araca çarptı. O anlar başka bir otomobilin araç içi kamerasına yansıdı.

Kaza, 15 Ekim Çarşamba günü saat 23.00 sıralarında D-100 Karayolu Kozyatağı mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün farları kapalı şekilde hızla makas atarak ilerlediği otomobil, şerit değiştirdiği sırada başka bir otomobile çarptı. Kazanın şiddetiyle savrulan araç beton bariyerlere çarparken, makas atan otomobil sürücüsü ise durmayarak kaçtı.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı, aynı yönde ilerleyen başka bir otomobilin araç içi kamerasına yansıdı. Görüntülerde sürücüsünün makas atarak ilerlediği otomobilin, seyir halindeki iki aracın arasından geçmeye çalışırken sol şeritte ilerleyen otomobile çarpıp hızla uzaklaştığı görülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
title