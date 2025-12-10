Kadıköy'de inşaat alanındaki çukura düşen işçi kurtarıldı
Kadıköy'de inşaat alanındaki bir çukura düşerek yaralanan işçi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı.
Merdivenköy Seyhan Sokak'taki bir inşaat sahasında ismi öğrenilemeyen bir işçi, ayağının kayması sonucu alanda bulunan çukura düştü.
İhbar verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çukura düşen işçi kurtarıldı.
Sağlık ekiplerine teslim edilen yaralı işçi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Şükrü Gündüz - Güncel