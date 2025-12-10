Haberler

Kadıköy'de inşaat alanındaki çukura düşen işçi kurtarıldı

Kadıköy'de inşaat alanındaki çukura düşen işçi kurtarıldı
Güncelleme:
Kadıköy'de inşaat alanındaki bir çukura düşerek yaralanan işçi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı.

Kadıköy'de inşaat alanındaki çukura düşerek yaralanan işçi, itfaiye tarafından kurtarıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

Merdivenköy Seyhan Sokak'taki bir inşaat sahasında ismi öğrenilemeyen bir işçi, ayağının kayması sonucu alanda bulunan çukura düştü.

İhbar verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çukura düşen işçi kurtarıldı.

Sağlık ekiplerine teslim edilen yaralı işçi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Şükrü Gündüz - Güncel
