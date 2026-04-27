Kadıköy'de 'Huzur İstanbul' denetimi; durdurulan araçta uyuşturucu madde ele geçirildi

İSTANBUL'da polis ekipleri il genelinde eş zamanlı olarak helikopter destekli 'Huzur İstanbul' denetimi gerçekleştirdi. Kadıköy'deki denetimlerde sürücü ve yolculara Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Denetim sırasında durdurulan bir araçta uyuşturucu madde ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde 'Huzur İstanbul' denetimi gerçekleştirdi. Kadıköy'deki saat 20.00'da başlayan denetimlerde durdurulan araçlar detaylı şekilde aranırken, sürücü ve yolcuların kimlik kontrolleri ile Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı.

DURDURULAN ARAÇTA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Denetim sırasında durdurulan 34 FKH 126 plakalı otomobilde uyuşturucu madde ele geçirildi. Sürücü polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, araç ise çekiciyle emniyet otoparkına götürüldü. Denetime polis helikopteri de havadan destek verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı