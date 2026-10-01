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Kadıköy'de dün iddiaya göre alacak tartışmasında Erdi Ö. silahla yaralandı

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Kadıköy'de dün iddiaya göre alacak tartışmasında Erdi Ö. silahla yaralandı
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İddiaya göre Kadıköy'de dün 17.20 sıralarında alacak meselesi nedeniyle çıkan tartışmada Erdi Ö. silahla yaralandı. Sağ ve sol dizi ile kalçasından yaralanan Erdi Ö. Göztepe Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken, polis yaya kaçan 3 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

KADIKÖY'de alacak meselesi nedeniyle 3 kişiyle tartışan Erdi Ö.(36), şüphelilerden birinin silahla ateş etmesi sonucu yaralandı. Hastanaye kaldırılıan Erdi Ö.'nün tedavisi sürerken, polis ekipleri yaya olarak kaçan 3 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, dün 17.20 sıralarında Rasimpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Erdi Ö. ile 3 kişi arasında alacak meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine şüphelilerden biri silahla Erdi Ö.'ye ateş etti. Sağ ve sol dizi ile kalçasından yaralanan Erdi Ö. yere yığılırken, 3 şüpheli yaya olarak kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde olayda yaralandığı belirlenen Erdi Ö. ambulansla Göztepe Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasında bir kovan bulundu.

3 ŞÜPHELİYİ YAKALAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Olayda yaralanan Erdi Ö.'nün ilk ifadesinde, 'Sinan' olarak tanıdığı kişiyle alacak meselesi nedeniyle tartıştığını, bu kişinin yanındaki 2 kişiden birinin kendisine ateş açtığını söylediği öğrenildi. Erdi Ö.'nün çeşitli suçlardan toplam 17 emniyete geliş kaydı olduğu belirlendi. Polis ekiplerinin kaçan 3 şüpheliyi yakalamak için başlattığı çalışmalar sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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