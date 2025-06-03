Kadıköy'de Çocuk Görüşme Günü Kavgası: Eski Eş Tutuklandı

Kadıköy'de Çocuk Görüşme Günü Kavgası: Eski Eş Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kadıköy'de çocuk görüşme günü nedeniyle eski eşiyle kavga eden bir kişi tutuklandı. Şüpheli, darp ve tehdit suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi.

Kadıköy'de, çocuk görüşme günü meselesinden çıkan kavgada eski eşini darbettiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1 Haziran'da Göztepe Mahallesi'nde, boşanan çift arasında sokakta yaşanan kavgaya ilişkin çalışma yaptı.

R.Y. (31) isimli kadın ile eski eşi E.K. (32) arasında, velayeti annede olan 3 yaşındaki çocuğun babasıyla görüşeceği gün nedeniyle anlaşmazlık çıktığı, tarafların aile bireylerinin de dahil olduğu sözlü tartışmanın kavgaya dönüştüğü anlaşıldı.

Ekipler, kavga sırasında eski eşini ve bazı kişileri darbeden E.K'yi gözaltına aldı.

E.K, emniyetteki işlemleri sonrası "kasten yaralama", "tehdit" ve "hakaret" suçlarından adliyeye sevk edildi.

"Annemi korumak için savurduğum tişört burnuna çarpmış"

Savcılıkça ifadesi alındıktan sonra tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderilen şüpheli, sorgusunda, görüş gününde çocuğunu görmek üzere anne ve babasıyla eski eşinin evine gittiğini söyledi.

Şüpheli E.K, "Oğlum ile eski eşim bahçedeydi. Oğlumu gelmeye ikna etmeye çalıştım, eski eşime gelmek istemezse götürmeyeceğimi söyledim. Eski eşim, çocuğun bizden korktuğunu söyledi. Annesi de araya girerek çocuğa kötü şeyler öğrettiğimizi ifade etti." dedi.

Eski eşinin kendisini tehdit ettiğini öne süren E.K, evden çıkan eski kayınpederinin gözüne yumruk attığını, eski eşi ve ailesinin annesini de darbettiğini savundu.

E.K, "Annemi kurtarmak istediğim sırada eski eşim ve annesi bana yumruk atmaya başladılar. Bu sırada üzerimdeki tişört yırtılarak çıkmış, annemi korumak için savurduğum tişörtüm onun burnuna çarpmış. Annemi boğmaya çalıştığını gördüğüm için E.Y'ye yönelerek kollarına tekme attım." dedi.

Hakim, E.K'nin "kasten yaralama" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

Kaynak: AA / Büşra Alakoyun - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emine Erdoğan yaptığı bağış miktarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı geçti

Emine Erdoğan, bağış miktarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı geçti
Skandal uygulama! Belediye kurbanlık satışı için çöplüğü layık gördü

Skandal uygulama! Belediye kurbanlık satışı için çöplüğü layık gördü
Trabzon'daki sel felaketinde 72 yaşındaki vatandaş kayboldu

Bir ilimiz sele teslim! 72 yaşındaki vatandaş kayboldu
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Bisiklet sürerken başına yorgun mermi isabet eden çocuk hayatını kaybetti

Parkta bisiklet sürerken akılalmaz biçimde can verdi
OECD Türk ve dünya ekonomileri hakkında tahminlerini güncelledi

OECD'den Türk ekonomisine ilişkin çok konuşulacak tahmin
Erdoğan mı Yavaş mı İmamoğlu mu? İşte cumhurbaşkanlığı seçimi anketinden çıkan sonuç

Erdoğan mı Yavaş mı İmamoğlu mu? Son ankette sürpriz sonuçlar var
Süper Lig ekibinden Edin Dzeko sürprizi: Anında reddetti

Süper Lig ekibinden Edin Dzeko sürprizi
Galatasaray'da topa vuramıyordu, gittiği ülkede sezona damga vurdu

Galatasaray'da topa vuramıyordu, gittiği ülkede kral oldu
Demet Akalın kuzenini son yolculuğuna uğurladı

Demet akalın'ın acı günü! Gözyaşlarıyla defnedildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.