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Kadıköy'de CHP Standı Yakınında Kavga: 3 Gözaltı

Kadıköy'de CHP Standı Yakınında Kavga: 3 Gözaltı
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Kadıköy'de Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) standının yakınlarında çıkan kavgada bir kişi darbedildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. İncelemelerde, kavga anında güvenlik kamerası görüntüleri de değerlendirildi.

Kadıköy'de, Cumhuriyet Halk Partisinin (CHP) standının yakınlarında çıkan kavgada bir kişinin darbedilmesine ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, dün, bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında yer alan "CHP standına saldırı" iddialarına ilişkin inceleme başlattı.

İncelemede, Kadıköy'deki CHP'ye ait standın yakınlarında kalabalık bir grubun kavga etmesi üzerine olay yerine polis ekiplerinin sevk edildiği tespit edildi.

Kavgada 3 kişi tarafından darbedilen 18 yaşından küçük A.Ç.C'nin sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldığı anlaşıldı.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, darp olayına karıştığı tespit edilen S.O, A.F.T ve E.T'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin, Kadıköy'de dolaştıkları sırada yüksek sesle küfür ederek yürüdüklerini iddia ettikleri A.Ç.C'yi önce uyardıkları, ardından CHP standına gelerek imza verdikleri ve bu sırada yeniden karşılaştıkları çocuğun küfürlü konuşmaya devam etmesi üzerine aralarında kavga çıktığı belirlendi.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Cüneyt Sevindik - Güncel
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