Kadıköy'de barakada başlayan yangın bitişik binaya da sıçradı

Kadıköy'de barakada başlayıp bitişikteki binaya da sıçrayan yangında 2 kişi dumandan etkilendi.

Bostancı Mahallesi Bağdat Caddesi'nde iki katlı apartmana bitişik barakada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yangın apartmana sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Dumandan etkilenen bina sakinlerinden 2 kadına sağlık ekiplerince müdahale edildi.

Yangında baraka tamamen yanarken, binada hasar oluştu.