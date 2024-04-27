Kadıköy'de barakada başlayan yangın bitişik binaya da sıçradı
Kadıköy'de Bostancı Mahallesi'nde bir barakada çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle bitişik apartmana sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen 2 kişi sağlık ekiplerince müdahale edildi.
Kadıköy'de barakada başlayıp bitişikteki binaya da sıçrayan yangında 2 kişi dumandan etkilendi.
Bostancı Mahallesi Bağdat Caddesi'nde iki katlı apartmana bitişik barakada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yangın apartmana sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.
Dumandan etkilenen bina sakinlerinden 2 kadına sağlık ekiplerince müdahale edildi.
Yangında baraka tamamen yanarken, binada hasar oluştu.