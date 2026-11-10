Kadıköy'de Atatürk'ün 88. yıl dönümünde 6,5 kilometrelik saygı zinciri oluşturuldu

KADIKÖY'de Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 88'inci yıl dönümü dolayısıyla binlerce kişiyle 6,5 kilometrelik 'Ata'ya Saygı Zinciri' oluşturuldu.

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla binlerce kişi saat 08.30'da Caddebostan Sahili'nde bir araya geldi. Fenerbahçe Orduevi ile Bostancı Sahili arasında oluşturulan yaklaşık 6,5 kilometrelik 'Ata'ya Saygı' zincirine katılanlar, ellerindeki bayraklarla saat 09.05'te saygı duruşunda bulundu. Ardından İstiklal Marşı'nı söyleyen katılımcılar, Atatürk'ün gerçekleştirdiği devrimler ve ülkeye kattıkları için minnettar olduklarını belirterek, onu saygı ve sevgiyle andıklarını dile getirdi. Dev Türk bayrağı ve Atatürk posterinin açıldığı alan havadan görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı