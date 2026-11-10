Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Kadıköy'de Atatürk'ün 88. yıl dönümünde 6,5 kilometrelik saygı zinciri oluşturuldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kadıköy'de Atatürk'ün 88. yıl dönümünde 6,5 kilometrelik saygı zinciri oluşturuldu Haber Videosunu İzle
Kadıköy'de Atatürk'ün 88. yıl dönümünde 6,5 kilometrelik saygı zinciri oluşturuldu
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kadıköy'de Atatürk'ün ölümünün 88. yıl dönümünde binlerce kişi, Caddebostan Sahili'nde 6,5 kilometrelik 'Ata'ya Saygı Zinciri' oluşturdu. Katılımcılar 09.05'te saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı söyledi.

KADIKÖY'de Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 88'inci yıl dönümü dolayısıyla binlerce kişiyle 6,5 kilometrelik 'Ata'ya Saygı Zinciri' oluşturuldu.

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla binlerce kişi saat 08.30'da Caddebostan Sahili'nde bir araya geldi. Fenerbahçe Orduevi ile Bostancı Sahili arasında oluşturulan yaklaşık 6,5 kilometrelik 'Ata'ya Saygı' zincirine katılanlar, ellerindeki bayraklarla saat 09.05'te saygı duruşunda bulundu. Ardından İstiklal Marşı'nı söyleyen katılımcılar, Atatürk'ün gerçekleştirdiği devrimler ve ülkeye kattıkları için minnettar olduklarını belirterek, onu saygı ve sevgiyle andıklarını dile getirdi. Dev Türk bayrağı ve Atatürk posterinin açıldığı alan havadan görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 7 sitede yayınlandı.
25 dolara koltuk aldı, içinden 191 bin dolarlık servet çıktı

25 dolara koltuk aldı, içinden 191 bin dolarlık servet çıktı
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ata'nın askerleri 88 yıl sonra yine huzurunda

Ata'nın askerleri 88 yıl sonra yine huzurunda
Adalet Bakanlığının 2027 bütçesi kabul edildi

Adalet Bakanlığının 2027 bütçesi kabul edildi
Gazze'de felaket üstüne felaket! 70 bin çadır sular altında kaldı

Gazze'de felaket üstüne felaket! 70 bin çadır sular altında kaldı
Evlilik Güzeldir dizisinin yeni bölümü Aliağa'daki facia nedeniyle yayınlanmadı

Evlilik Güzeldir'in yeni bölümü son anda iptal edildi!
17 can alan fabrikanın kurucusu da aynı yerde ölmüş20

17 can alan fabrikanın kurucusuyla ilgili şoke eden detay
Yetişkin içerik üreticisi balık pazarına girdi, olanlar oldu

Yetişkin içerik üreticisi balık pazarına girdi, olanlar oldu
Yolcu gemisinden düşen piyanisti balıkçılar kurtardı! 9 saat boyunca okyanusta hayatta kalma mücadelesi verdi

Yolcu gemisinden okyanusa düştü: 9 saat sonra balıkçılar kurtardı