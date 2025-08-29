Kadıköy'de Apartmanda Yangın Çıktı

Kadıköy'de apartmanın 7'nci katında çıkan ve üst kata da sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Suadiye Mahallesi Tüccar Katibi Sokak'taki 8 katlı binanın 7'nci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler üst kata da sıçradı.

İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis bina ve çevresinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye görevlileri yangına müdahale etti.

Dumandan etkilenen bir apartman sakini, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrası hastaneye götürüldü.

Yangın itfaiye görevlilerince kontrol altına alınarak söndürüldü.

Binada hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.