Kadıköy'de, 26. Türk Dünyası Çocuk Şöleni kapsamında yürüyüş düzenlendi

Türk Dünyası Araştırmaları Vakfınca, "Dilimiz Aynı, Kalbimiz Bir: Türk Dünyasının Tüm Renkleri İstanbul'da" sloganıyla düzenlenen Türk Dünyası Çocuk Şöleni kapsamında yürüyüş yapıldı.

Bu yıl 25 Nisan-1 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek şölen çerçevesinde Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Özbekistan, Balkarya, Karaçay-Çerkes, Başkurdistan, Gagauz Özerk Yeri, Kırım, Bulgaristan, Irak, Doğu Türkistan ve Türkiye'den 250 çocuk İstanbul'da bir araya geldi.

Çocukların yer aldığı grup, Kadıköy Söğütlüçeşme'de toplandı. Burada başlayıp Altıyol ve İskele Meydanı güzergahında düzenlenen yürüyüşte öğrenciler, geleneksel kıyafetleri ve bayraklarıyla kortej halinde ilerledi. Vatandaşların ilgi gösterdiği etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu.

Yürüyüş, Kadıköy İskele Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde sona erdi. Burada anıta çelenk sunulmasının ardından öğrenciler, kendi ülkelerine özgü halk oyunları gösterileri gerçekleştirdi.

Kaynak: AA / Adem Koç
